Wta Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 25 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 500 di Tokyo 2023 per la giornata di lunedì 25 settembre. Al via i match di primo turno del tabellone principale, con gli occhi puntati su Liudmila Samsonova, unica testa testa di serie in campo. Protagoniste invece tante beniamine di casa, ben quattro per la precisione. Appuntamento dalle ore 04.00 italiane (le 11.00 locali): si parte con Krueger-Kalinina. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo.

CENTER COURT (Orari italiani)

Dalle 04.00 – Krueger vs Kalinina

A seguire – Day vs Uchijima

A seguire – Bucsa vs Saigo

Non prima delle 10.00 – Maria vs (7) Samsonova

A seguire – Hontama vs Hibino