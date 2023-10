Wta Seul 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Wta 250 di Seul 2023, torneo di scena da lunedì 9 a domenica 15 ottobre sui campi in cemento della città sudcoreana. La lettone Jelena Ostapenko guida il seeding, seguita dalla russa Ekaterina Alexandrova e dalla ceca Marie Bouzkova. Al via tante altre giocatrici interessanti, da un ex campionessa slam come Sofia Kenin alla giovane Alycia Parks, passando per Katie Boulter e Arantxa Rus.

La diretta televisiva del torneo di Seul è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming tramite la live streaming disponibile sul sito ufficiale della stessa emittente, fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Seul 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole delle protagoniste per tutto l’arco dei sette giorni dell’evento.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 250 SEUL

SUPERTENNIS

Lunedì 9 ottobre – LIVE alle 05.00 e 07.00; replica all’01.00 (primo turno)

Martedì 10 ottobre – LIVE alle 05.00 e 07.00; replica all’01.00 (primo turno)

Mercoledì 11 ottobre – LIVE alle 05.00 e 07.00; replica all’01.00 (secondo turno)

Giovedì 12 ottobre – LIVE alle 05.00 e 07.00; replica all’01.00 (secondo turno)

Venerdì 13 ottobre – LIVE alle 05.00 e 07.00; replica all’01.00 (quarti di finale)

Sabato 14 ottobre – LIVE alle 07.00 e 09.00; replica alle 19.00 (semifinali)

Domenica 15 ottobre – LIVE alle 08.00; replica alle 16.00 (finale)