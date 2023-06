Wta Nottingham 2023, attacco sospetto in città: il torneo prosegue regolarmente

Attraverso un comunicato, la LTA ha reso noto che l’ordine di gioco odierno del Wta di Nottingham 2023 non subirà alcuna variazione. Una decisione un po’ a sorpresa visto quanto successo alle prime ore dell’alba, con tre persone trovate morte in tre punti diversi della città. La polizia ritiene che i tre omicidi siano collegati e ha arrestato un 31enne, ma per il momento è ancora presto per dire se si tratti di terrorismo o meno. Sono state però chiuse molte strade e la rete tranviaria della città ha sospeso tutti i servizi. A tal proposito, nella nota della LTA gli spettatori vengono avvisati che “potrebbero esserci dei disagi e che il loro viaggio per recarsi al circolo dove si disputa il torneo potrebbe essere più lungo del solito”.