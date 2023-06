Juventus, oggi il summit tra Allegri e la società

Dopo le tentazioni saudite, Massimiliano Allegri è pronto ad incontrare la dirigenza bianconera per pianificare la nuova Juventus. Come spiega la Gazzetta, oggi è in programma il summit del tecnico con la società. Tanti i temi sul tavolo: la conferma o meno di Cuadrado, il piano per riportare a Torino Milik, eventuali alternative per la fascia destra e per l’attacco, dove c’è il rischio di salutare anche Vlahovic. Inoltre, i dirigenti juventini aggiorneranno Allegri sulla trattativa per trattenere Rabiot. Il raduno è in programma il 10 luglio.