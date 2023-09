Wta Ningbo 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 25 settembre con Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Ningbo 2023 per la giornata di lunedì 25 settembre. Subito in campo Lucia Bronzetti, unica tennista italiani ai nastri di partenza, nel giorno in cui vanno in scena alcuni match di primo turno. L’azzurra, ottava testa di serie, se la vedrà contro l’elvetica Teichmann. Protagoniste altre tre giocatrici accreditate di una testa di serie, vale a dire Katie Boulter, Anna Blinkova e Petra Kvitova. Appuntamento dalle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali). Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo.

CENTER COURT (Orari italiani)

Dalle 09.00 – Zvonareva vs (7) Boulter

A seguire – Yuan vs Baindl

Non prima delle 13.00 – Friedsam vs Kvitova

COURT 7

Dalle 09.00 – Avanesyan vs Tauson

A seguire – Saville vs Putintseva

Non prima delle 13.00 – Masarova vs Fruhvirtova

COURT 8

Dalle 09.00 – (8) Bronzetti vs Teichmann

A seguire – Hruncakova vs (4) Blinkova