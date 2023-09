Champions League 2023/2024, Stadio Maradona sold out per Napoli-Real Madrid

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noto che lo Stadio Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito in occasione della sfida contro il Real Madrid, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il match è in programma martedì 3 ottobre e, come prevedibile, tutti i biglietti messi in vendita sono andati polverizzati visto il prestigio dell’avversaria e, in generale, di una serata del genere. “SSC Napoli comunica il sold-out per la partita Napoli vs Real Madrid del 3 ottobre 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona” si legge nella nota del club.