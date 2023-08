Wta Montreal 2023, Rybakina batte Kasatkina alle 3 della notte. Avanzano Swiatek, Pegula e Samsonova

Altra lunga giornata in quel di Montreal, dove il tabellone è finalmente allineato alle semifinali quando Elena Rybakina batte Daria Kasatkina alle 02:54 della notte. Un match incredibile, durato quasi tre ora e mezza, in cui la tennista kazaka riesce al quinto match point utile a venirne a capo con lo score complessivo di 5-7 7-5 7-6(8). Diversi rimpianti per la russa, che si era trovata avanti 4-3 e servizio nel parziale decisiva e aveva anche servito per il match sul 6-5. In più, un match point nel tie-break, annullato però grazie al servizio dalla testa di serie numero tre del tabellone, che ora attende Liudmila Samsonova.

La russa cresciuta in Italia è un ostacolo sempre molto complicato da superare quando trova queste settimane in cui tutto sembra funzionare nel suo tennis. Dopo il successo ai danni di Aryna Sabalenka, ha battuto con il punteggio di 6-4 6-4 una Belinda Bencic uscita già con qualche acciacco dal match di ottavi contro Petra Kvitova.

Nella parte alta del tabellone a sfidarsi in semifinale saranno Iga Swiatek e Jessica Pegula, vincitrici al termine di altre due battaglie. La numero uno al mondo si è imposta per 6-3 4-6 6-2 riuscendo a gestire senza troppi patemi il terzo parziale, mentre Pegula ha vinto il derby americano contro Coco Gauff con lo score di 6-2 5-7 7-5.