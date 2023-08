Masters 1000 Toronto 2023, Tommy Paul fa fuori Alcaraz. Medvedev spreca tutto contro De Minaur

Tommy Paul per il secondo anno consecutivo fa fuori Carlos Alcaraz in Canada. Dodici mesi fa a Montreal, ora a Toronto, ma l’epilogo è lo stesso: lo statunitense supera il giovane fenomeno spagnolo e conquista la semifinale. Il numero uno del ranking non aveva impressionato nel corso delle sue prime uscite in Ontario e anche in questa sfida di quarti è apparso piuttosto falloso sin dalle prime battute contro un tennista che non si batte mai da solo. Alla fine il punteggio recita 6-3 4-6 6-3 per l’americano, che probabilmente avrebbe meritato di vincerla anche in due set questa partita. Quel che conta, però, è l’epilogo e Paul può festeggiare la sua prima semifinale in un 1000.

Inizio da incubo per Alcaraz, che nel primo set non riesce a trovare la misura dei suoi colpi e inizia ad innervosirsi piuttosto rapidamente. L’iberico perde per ben tre volte il servizio nel corso del parziale d’apertura e con esso il set per 6-3. E anche la seconda frazione vede un Paul che pare decisamente più in palla del suo avversario, che però reagisce da campione quale è. Annulla infatti tutte e quattro le palle break concesse allo statunitense e gli basta a sua volta un break chirurgico sul 3-3 per portare improvvisamente il match al terzo.

Paul nel parziale decisivo è bravissimo ad annullare nel primo game al suo avversario una chance che probabilmente avrebbe fatto girare definitivamente la sfida in suo favore. Pochi minuti dopo è Alcaraz ad annullare una palla break sullo 0-1, ma a differenza di quanto avvenuto nel secondo set questa volta la zampata la mette a segno Paul con un break che arrivanel sesto gioco. Lo spagnolo ci prova, costringe l’americano ai vantaggi quando quest’ultimo è chiamato a servire per il match, ma Paul non trema e chiude per 6-4.

L’altra sorpresa arriva dalla parte bassa del tabellone, dove Alex De Minaur per la seconda volta consecutiva dopo Parigi-Bercy 2022 riesce a mandare in tilt Daniil Medvedev. Il russo getta alle ortiche un primo set in cui si è trovato avanti 5-2 e poi 5-1 nel tie-break, finendo per perderlo con il punteggio di 7-6(7) e nel secondo le cose non cambiano. La testa di serie numero due sale per ben due volte avanti di un break ma si fa sempre riprendere e alla fine capitola perdendo per la terza volta la battuta sul 5-6. De Minaur festeggia la sua prima semifinale in un torneo 1000 e ora atttendei in una semifinale decisamente inaspettata Alejandro Davidovich-Fokina. Lo spagnolo continua la sua marcia immacolata: altra vittoria senza cedere set, un 6-4 6-2 netto ai danni di McDonald.