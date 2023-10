Wta Monastir 2023, per Trevisan c’è Kawa al debutto: possibile derby con Stefanini al secondo turno

Dopo aver raggiunto nella splendida cavalcata del Prudential Hong Kong Open, la prima semifinale della sua stagione, Martina Trevisan vuole continuare a vincere. Al primo turno del Jasmin Open, torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di Monastir, la toscana, testa di serie numero 3, affronterà la polacca Katarzyna Kawa.

Reduce proprio dal miglior risultato del 2023, arrivato pochi giorni dopo i quarti di finale giocati nel WTA 1000 di Guadalajara, dove aveva anche sconfitto al termine di una battaglia di tre ore la numero 7 del mondo, Ons Jabeur agli ottavi, Trevisan sta iniziando davvero a convincere a suon di grandi prestazioni anche sul cemento, superficie sulla quale ha conquistato ben 18 successi in stagione. Eppure, l’anno dell’azzurra non era partito nel migliore dei modi con sette sconfitte subite nelle prime nove uscite stagionali. A marzo era poi arrivato il primo squillo con i quarti di finale disputati al Miami Open, che avevano ridato vigore alla ventinovenne di Firenze. In ben cinque occasioni Trevisan è infatti riuscita in questa stagione ad iscrivere il suo nome tra le migliori otto giocatrici di un torneo. Nella stagione in cui l’azzurra ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 18 del ranking WTA, la pressione ha senza dubbio giocato un brutto scherzo nel tanto atteso Roland Garros, dove è uscita al primo turno con Elina Svitolina dopo aver giocato i quarti di finale nel 2020 e soprattutto la semifinale nel 2022.

Dall’altra parte della rete per raggiungere Lucrezia Stefanini al secondo turno, Trevisan troverà Kawa, che grazie ad una wild card giocherà a Monastir il primo main draw WTA della sua stagione. Al momento al numero 217 della classifica mondiale, la polacca ha disputato nella sua carriera anche una finale nel circuito maggiore, a Jurmala nel 2019 alla sua prima apparizione in assoluto in un tabellone principale WTA. Negli ultimi due anni sono solamente due le vittorie ottenute nel tour, prima a Wimbledon contro Rebecca Marino e poi a Chennai contro Astra Sharma. Per Kawa è la semifinale raggiunta al WTA 125 di Parma il miglior risultato del 2023. Tra la polacca e Trevisan non ci sono precedenti.