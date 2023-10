Cenk Ergun: “Roberto Mancini è un autista di limousine”

“Roberto Mancini? Lui è un autista di limousine. È un bravo allenatore ma vuole che sia tutto pronto subito. Con noi ha vinto subito la coppa ma avevamo due visioni diverse. È davvero così dipendente dai soldi? Le sue scelte parlano chiaro. Ma con noi è rimasto solo sei mesi e non ha creato problemi, non ha chiesto la buonuscita”. Lo ha detto Cenk Ergun, direttore sportivo del Galatasaray, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, a proposito della scelta dell’ex Ct azzurro di trasferirsi in Arabia Saudita. E c’è spazio anche per un commento su Mario Balotelli: “Un buon giocatore che è andato nella squadra giusta: Adana è una città calda, una Napoli turca. Noi diciamo che non si va ad Adana per rilassarsi: il sole è caldo e la vita notturna è delle migliori. Anche gli allenatori sanno che le cose stanno così e accettano lo stile di vita dei loro giocatori”.