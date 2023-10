Wta Monastir 2023, un derby che vale una semifinale: Paolini e Bronzetti si affrontano per la terza volta in carriera

Ad aprire la quinta giornata del Jasmin Open, quella dedicata ai quarti di finale, sarà un derby all’insegna dei colori azzurri. A partire dalle ore 14:00, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti si affronteranno sul Centre Court per conquistare un posto nella semifinale del torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di Monastir. Sarà il terzo confronto diretto tra le due italiane. Una vittoria a testa il bilancio dei due precedenti, entrambi disputati sulla terra rossa: la toscana si è imposta quest’anno nella semifinale del WTA 125 di Firenze per 7-6(11) 2-6 6-2, mentre la romagnola ebbe la meglio lo scorso anno al WTA 250 di Palermo con il punteggio di 0-6 6-3 6-3, ancora in semifinale. Una sfida tanto affascinante quanto equilibrata che promette di regalare spettacolo e che porterà sicuramente un’azzurra a giocare il penultimo atto della rassegna tunisina.

È stata Bronzetti a conquistare per prima, nella giornata di mercoledì, i quarti di finale per la quinta volta nella sua stagione. La numero 62 del mondo, testa di serie numero 6 del tabellone, si è imposta agli ottavi di finale in un altro derby, quello con Sara Errani, che l’ha vista uscire vittoriosa per 6-3 6-4 al termine di una partita il cui risultato non è quasi mai stato in dubbio. Un’altra prestazione convincente che ha permesso alla romagnola di dare continuità alla vittoria ottenuta al debutto su Kristina Kucova, nella quale l’allieva di Francesco Piccari aveva perso solamente due game. Al suo esordio assoluto al Jasmin Open, Bronzetti ha centrato il decimo quarto di finale della sua carriera a livello di circuito maggiore. Solamente in quattro occasioni, la ventiquattrenne di Rimini è però riuscita a spingersi sino alla semifinale. Ha perso infatti i primi tre e vinto i successivi quattro, prima di uscire sconfitta negli ultimi due giocati. In questo 2023, che sulla terra rossa di Rabat le ha regalato il primo titolo WTA della carriera, Bronzetti ha già raggiunto i quarti di finale sul cemento di Ningbo e Guangzhou e disputato una finale sull’erba di Bad Homburg.

Ha invece dovuto faticare più del previsto Paolini per superare agli ottavi di finale la campionessa dell’edizione 2022 Australian Open Juniores, Petra Marcinko. La toscana ha infine avuto la meglio per 6-4 3-6 6-2 ma non è mancato qualche passaggio a vuoto di troppo. Un successo sicuramente più complicato di quello conquistato dalla prima favorita del seeding all’esordio: 6-4 6-2 ad Alize Cornet.

La numero 1 d’Italia, che ha festeggiato proprio all’inizio di questa settimana il suo best ranking di numero 30 WTA, nel 2023 ha già disputato tre quarti di finale nel circuito maggiore: nel 1000 di Cincinnati, a Palermo e a Zhengzhou. Solamente nella rassegna siciliana, Paolini è riuscita ad avanzare al turno successivo e proprio contro Bronzetti proverà a conquistare la sua seconda semifinale dell’anno.