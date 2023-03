Wta Miami 2023: Andreescu supera la prova del nove. Eliminate Bencic e Pliskova

Tabellone femminile che si sta per allineare agli ottavi di finale a Miami, dove domani saranno infatti in scena tutte e 16 le giocatrici ancora in corsa nel torneo. Prosegue il bel torneo di Bianca Andreescu, che dopo un paio di annate veramente sfortunate a livello sia fisico che mentale ora sta provando a giocare con continuità. La vincitrice degli Us Open 2019 riesce a superare la prova del nove, dopo aver sconfitto Maria Sakkari: 6-4 6-4 ad un’altra ex vincitrice slam, ovvero Sofia Kenin.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

La sorpresa del giorno potrebbe essere considerata la sconfitta di Belinda Bencic per mano di Ekaterina Alexandrova: la testa di serie numero nove si è arresa con il punteggio di 7-6(8) 6-3 dopo non essere riuscita a sfruttare ben quttro set point nel corso del primo set. Prosegue il buon inizio di stagione di Marketa Vondrousova, che lascia solamente tre games alla connazionale Karolina Pliskova. La Repubblica Ceca porta in ottavi anche Petra Kvitova, che supera in due set Donna Vekic, mentre si ferma il cammino di Muchova, sconfitta per 7-5 6-1 da una Sorana Cirstea che conferma il bel risultato di Indian Wells.