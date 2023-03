Masters 1000 Miami 2023: Alcaraz vola agli ottavi, Shapovalov non impensierisce Fritz

A Miami sono iniziati gli incontri di terzo turno del torneo Atp Masters 1000, con Carlos Alcaraz che nonostante qualche problema nel finale riesce a conquistare gli ottavi. Il numero uno del mondo, che qui a Miami difende sia la sua posizione nel ranking che il titolo conquistato dodici mesi fa, ha sconfitto con il punteggio di 6-0 7-6(5) il serbo Dusan Lajovic. Secondo bagel del torneo per il giovane iberico, che per sul 6-0 5-4 non ha sfruttato l’opportunità di servire per l’incontro, venendo costretto al tie-break. Qui torna a dominare, ma ha bisogno di ben quattro match point prma di chiudere e poter festeggiare.

Vittoria più facile del previsto per Andrey Rublev, potenziale avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale. Il russo, sesta testa di serie del tabellone, ha superato con un netto 6-1 6-2 il serbo Miomir Kecmanovic, che in Florida difendeva molti punti in classifica dopo il bel torneo dello scorso anno. Ci si aspettava un bel match tra Taylor Fritz e Denis Shapovalov, ma il canadese continua il suo pessimo periodo di forma e non riesce ad opporre molta resistenza: lo statunitense chiude con un duplice 6-4. Vittoria molto netta anche per Holger Rune, 6-4 6-2 su Diego Schwartzman, mentre Taro Daniel non replica il successo su Zverev e cede 6-3 7-6(3) a Ruusuvuori.