Highlights e gol Inghilterra-Ucraina 2-0: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 3

Il video dei gol e degli highlights di Inghilterra-Ucraina, match valevole per la seconda giornata del girone C delle qualificazioni ad Euro 2024. A Wembley i ragazzi di Southgate partono forte e già nella prima frazione di gioco chiudono l’incontro: cross dalla sinistra di Saka e Kane anticipa tutti mettendo la palla in porta. Qualche minuto più tardi ci pensa lo stesso Bukayo Saka a far impazzire di gioia i tifosi inglesi: spalle alle porta riceve la palla, si gira, carica un sinistro a giro straordinario e timbra la rete del 2-0. Nella ripresa è pura amministrazione: l’Inghilterra vola in testa al girone con sei punti conquistati.