Wta Madrid 1000, Sara Errani in rimonta supera il primo turno di qualificazioni

Sara Errani, in rimonta, supera il primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid. Una bella affermazione per la nostra veterana, che ha sconfitto una giocatrice in ascesa come l’argentina Julia Riera, fresca di trionfo nell’ITF di Chiasso e di ingresso in top-100. La sudamericana ha probabilmente anche patito le fatiche della settimana in terra elvetica e il seguente viaggio per arrivare in tempo a Madrid in occasione del match odierno. Dopo un primo set vinto con il punteggio di 6-2, Riera ha raccolto soltanto due games nei restanti due parziali, cedendo 0-6 2-6 alla nostra ‘Sarita’. Domani l’azzurra contenderà la qualificazione al main draw alla spagnola Romero Gormaz.