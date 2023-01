Wta Lione 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 250 di Lione, in programma dal 30 gennaio al 5 febbraio. Dopo la trasferta australiana, il tennis femminile torneo in Europa, più precisamente in Francia. A guidare il seeding del torneo di Lione è la beniamina di casa Garcia, seguita da Zhang e Cornet. L’unica azzurra presente è Jasmine Paolini. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Diretta streaming fruibile inoltre anche su Sky Go, sempre tramite il canale SuperTennis. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA WTA LIONE

Lunedì 30 gennaio: Primo Turno (LIVE alle ore 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 e 19:30)

Martedì 31 gennaio: Primo Turno (LIVE alle ore 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 e 19:30)

Mercoledì 1 febbraio: Secondo Turno (LIVE alle ore 12:00, 14:00, 16:00, 18:30 e 20:30)

Giovedì 2 febbraio: Secondo Turno (LIVE alle ore 12:00, 14:00, 16:00, 18:30 e 20:30)

Venerdì 3 febbraio: Quarti di Finale (LIVE alle ore 13:00, 15:00, 17:30 e 19:30)

Sabato 4 febbraio: Semifinali (LIVE alle ore 11:00 e 13:00)

Domenica 5 febbraio: Finale (LIVE alle ore 15:00)