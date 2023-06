Wta Gaiba 2023: Maria liquida in due set Pigato, Wickmayer sconfigge in rimonta Kenin

Prosegue il Veneto Open 2023 sull’erba di Gaibledon, dove nella giornata odierna sono andati in scena i match valevoli per il secondo turno della parte alta del tabellone. Spicca la vittoria di Tatjana Maria, prima forza del seeding, che ha superato per 6-3 6-3 l’azzurra Lisa Pigato. La vera protagonista di giornata è però Yanina Wickmayer, che ai quarti sfiderà proprio la tedesca. L’esperta 33enne di Lier ha infatti sconfitto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 una campionessa slam come Sofia Kenin. La belga ha recuperato un break di ritardo nel parziale decisivo ed ha avuto la meglio dopo 2h16′.

“L’ultima volta Kenin mi aveva battuta, quindi sapevo cosa aspettarmi. Ho dovuto lottare su ogni punto, cercando sempre di proporre un tennis aggressivo. Sono felice di aver vinto: il rientro nel circuito da mamma è una bella sfida, ma sta andando alla grande. Ora mi attende un’altra sfida dura, ma a questi livelli è normale sia così” ha dichiarato ai canali ufficiali del torneo. L’altro quarto di finale di questo lato del tabellone metterà invece di fronte Olga Danilovic e Yue Yuan. La serba ha battuto per 6-3 7-6 Kraus, mentre la cinese ha travolto per 6-1 6-0 Jang.