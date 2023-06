Ciclismo: Filippo Zana cade in allenamento, frattura clavicola e niente Campionati Italiani

Filippo Zana non sarà ai nastri di partenza dei Campionati italiani di ciclismo, in programma sabato 24 giugno a Comano Terme. Il corridore della Jayco AlUla, campione in carica, si è infatti infortunato durante un allenamento, riportando una frattura scomposta della clavicola destra. A renderlo noto è stata la sua squadra, spiegando come il 24enne verrà operato chirurgicamente nella giornata di venerdì. Tegola dunque per l’appuntamento nazionale, che perde uno dei grandi protagonisti. Zana era infatti reduce da una bella vittoria nella tappa della Val di Zoldo del Giro d’Italia e pochi giorni dopo aveva trionfato nella classifica generale del Giro di Slovenia.