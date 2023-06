Wta Eastbourne 2023: Jasmine Paolini si qualifica per il tabellone principale

Jasmine Paolini ha strappato il pass per il tabellone principale del Wta 500 di Eastbourne 2023. Dopo il successo contro Stoiber, l’azzurra si è ripetuta al turno decisivo contro Jodie Burrage, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-4. Successo maturato in 1h35′ per Paolini, brava soprattutto nel finale del primo set a non disunirsi dopo aver sprecato quattro set point ed esser stata raggiunta sul 5-5 dal 5-2. Vittoria molto importante anche perché arrivata contro pronostico: Burrage era infatti reduce da una prestigiosa finale raggiunta a Nottingham e al primo turno del tabellone cadetto aveva superato Rakhimova. Il torneo di Eastbourne si tinge dunque d’azzurro, con Jasmine Paolini che sarà l’unica giocatrice italiana in tabellone.