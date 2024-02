Wta Dubai 2024, Jasmine Paolini felice e orgogliosa: “Voglio godermi la finale”

“Sono davvero orgogliosa. È una cosa alla quale non avrei ceduto se qualcuno per l’avesse detto prima di questa settimana. Ma ora sono in finale e voglio godermela, così come sto facendo. Spero di riuscire a farlo anche domani, di giocare la mia miglior partita e di godermela”. Jasmine Paolini è felice di aver conquistato la sua prima finale in un torneo 1000 e soprattutto orgogliosa del traguardo raggiunto in quel di Dubai. In finale l’attende la russa Anna Kalinskaya, a sorpresa uscita vincitrice dal match contro Iga Swiatek: “Anna è un’ottima giocatrice, è in grande crescita. Ho perso con lei agli Australian Open. Si muove molto bene e gioca davvero profondo. Quando l’ho affrontata a Melbourne rispondeva molto lungo e non riuscivo a comandare gli scambi. Oltretutto sbaglia poco. Se vuoi batterla devi non solo giocare profondo e non commettere troppi errori ma anche tirare vincenti e tenerla lontana dal campo altrimenti è davvero pericolosa. Però, ripeto, vorrei godermi la finale e provare a giocare la mia miglior partita”.