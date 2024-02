Wta Doha 2024, programma e ordine di gioco giovedì 15 febbraio

L’ordine di gioco e il programma del torneo Wta 1000 di Doha 2024, in programma sul cemento della capitale del Qatar, per quanto riguarda la giornata di giovedì 15 febbraio. Sono rimaste soltanto otto giocatrici in corsa, dunque si assegnano i quattro pass per le semifinali. Occhi puntati sulla sfida tra due ex numero uno al mondo tra Naomi Osaka e Karolina Pliskova; prima, però, sono in programma altri tre match che promettono spettacolo. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli incontri previsi.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO

CENTRE COURT

Ore 13:30 – Pavlyuchenkovs vs Collins

A seguire – Fernandez vs (3) Rybakina

A seguire – (1) Swiatek o (14) Alexandrova vs Azarenka o (8) Ostapenko

A seguire – Osaka vs Pliskova