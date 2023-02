Wta Doha 2023, Swiatek schiacciasassi: lascia un solo game a Kudermetova, in finale sfiderà Pegula

Iga Swiatek è tornata a dominare e lo ha fatto proprio a Doha, dove lo scorso anno era iniziata la sua leggendaria striscia di 37 vittorie consecutive. La polacca, prima testa di serie e già al secondo turno in virtù di un bye, aveva esordio con un eloquente 6-0 6-1 a Collins prima di beneficiare del ritiro di Belinda Bencic. E cos’ha fatto in semifinale? Un altro 6-0 6-1, stavolta alla russa Kudermetova, che ha fatto il possibile ma si è dovuta arrendere in 57 minuti di gioco. La polacca torna dunque in finale in Qatar e sfiderà Jessica Pegula, che in occasione della United Cup le rifilò una sonora sconfitta. La statunitense ha superato in semifinale una stanca Maria Sakkari con il punteggio di 6-2 4-6 6-1, assicurandosi il sorpasso ai danni di Ons Jabeur al terzo posto del ranking Wta. Pur essendo in svantaggio 2-4 nei precedenti e partendo sfavorita, Pegula proverà comunque a impensierire la numero uno al mondo, finora davvero ingiocabile.