Wta Cluj-Napoca 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 febbraio con Errani e Cocciaretto

Il programma di mercoledì 7 febbraio con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Cluj-Napoca 2024. In campo le due tenniste azzurre presenti nel main draw, a caccia del pass per il secondo turno: si tratta di Elisabetta Cocciaretto, che sfida Arango, e di Sara Errani, opposta a McNally. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 10:00 – (5) Cocciaretto vs Arango

a seguire – Errani vs McNally

a seguire – Sorribes Tormo vs (3) Blinkova