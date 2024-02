Wta Cluj-Napoca 2024: Bogdan vince il derby con Cristian, Pliskova liquida Dart

Saranno Ana Bogdan e Karolina Pliskova le protagoniste della finale del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. La beniamina di casa ha impiegato 2h50′ di gioco per superare la connazionale Jacqueline Cristian con il punteggio di 6-3 3-6 6-4. Ha invece passeggiato Pliskova, capace di rifilare un doppio 6-3 alla britannica Harriet Dart e raggiungere la sua prima finale Wta dopo quasi due anni e mezzo (l’ultima a Montreal nel 2021). La giocatrice ceca ha vinto tutti e tre i precedenti e va caccia del primo titolo dopo oltre quattro anni, ma anche del ritorno in top 60. Bogdan non ha invece ancora vinto un trofeo a livello Wta (unica finale persa contro Garcia a Varsavia nel 2022) e, qualora ci riuscisse domani, salirebbe al numero 45 del ranking.

