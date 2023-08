Wta Cleveland 2023, Sorribes-Tormo vince il torneo da lucky loser: sconfitta in tre set Alexandrova

Da lucky loser a vincitrice del torneo. Non succede spesso, ma certamente qualche volta sì. Ed è il caso anche questa settimana di Sara Sorribes-Tormo, che trionfa nel WTA 250 di Cleveland dopo che – in teoria – non avrebbe dovuto neanche prendere parte al tabellone principale. Invece, ripescata grazie a diversi forfait dell’ultima ora, la tennista spagnola non ha perso alcun set nella sua strada verso la finale e quest’oggi ha sconfitto con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 la russa Alexandrova, quarta testa di serie del tabellone in Ohio.