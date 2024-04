Wta Charleston 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 4 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Charleston 2024 della giornata di giovedì 4 aprile. Programma molto ricco, con ancora due match di sedicesimi di finale da concludere a causa della pioggia. Doppio turno, quindi, per quattro giocatrici, che poi dovranno tornare in campo per gli ottavi di finale. Di seguito il programma completo.

CREDIT ONE STADIUM

Ore 17:00 – Collins vs (2) Jabeur

a seguire – (1) Pegula vs Linette

a seguire – (10) Navarro vs Cristian

a seguire – Fernandez o Stephens vs Collins o Jabeur

a seguire – Sharma vs (3) Sakkari

ALTHEA GIBSON

Ore 17:00 – (14) Fernandez vs Stephens

a seguire – (7) Svitolina vs Saville

a seguire – (12) Azarenka vs Townsend

a seguire – (5) Haddad Maia vs (9) Kudermetova

a seguire – Svitolina o Saville vs Gracheva o Mertens

COURT 3

Ore 17:00 – Gracheva vs (11) Mertens

a seguire – (4) Kasatkina vs (15) Kalinina