Wta Budapest 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 21 luglio

Il programma e gli orari con l’ordine di gioco del torneo Wta di Budapest 2023: ecco di seguito allora la programmazione completa per la giornata di venerdì 21 luglio, con quattro incontri in programma. E’ tempo di quarti di finale in Ungheria, dove sono rimaste in otto a caccia del titolo. Si parte con Timofeeva-Juvan, poi il derby tra teste di serie Podoroska-Avanesyan. Si prosegue poi con Schmiedlova-Liu prima del piatto forte di giornata, con la beniamina di casa che sfida Baindl. Di seguito ecco il palinsesto.

CENTRE COURT

ore 11 – Timofeeva vs Juvan

a seguire – (9) Podoroska vs (6) Avanesyan

a seguire – (8) Schmiedlova vs Liu

a seguire – Stollar vs Baindl