Wta Bucarest 2023: Errani sconfitta in finale, a trionfare è Sharma in rimonta

A due punti dalla vittoria Sara Errani, che ha sfiorato il titolo del Wta di Bucarest 2023 ma si è dovuta arrendere in rimonta ad Astra Sharma. La giocatrice australiana si è imposta in rimonta, dopo 2 ore e 26 minuti di gioco, con il punteggio di 0-6 7-5 6-2. Dopo aver dominato il parziale d’apertura, perdendo la bellezza di nove punti, Sarita ha recuperato due volte un break di svantaggio nel secondo, fino a portarsi sul 5-4 40-40. Purtroppo la luce si è spenta e la partita è cambiata, con Sharma che ha vinto in volata il set e poi è salita in cattedra nel terzo, prevalendo per 6-2 senza perdere mai il servizio. Grazie a questo risultato, Errani guadagnerà comunque 11 posizioni nel ranking, riportandosi a ridosso della top 100.