Wta Berlino 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 22 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 22 giugno del torneo Wta di Berlino 2023. Aprono il programma Coco Gauff e la russa Alexandrova, reduce dal successo nel torneo di Hertogenbosch. A seguire in campo Vondrousova e Niemeier, mentre il terzo match di giornata sarà tra la prima favorita Sabalenka e la russa Kudermetova. In chiusura, Sakkari affronterà Sasnovich.

STEFFI GRAF STADION

Ore 11:00 – Alexandrova vs (5) Gauff

a seguire – Vondrousova vs Niemeier

a seguire – (1) Sabalenka vs Kudermetova

a seguire – (6) Sakkari vs Sasnovich