Wta Bad Homburg 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 29 giugno con Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 29 giugno del torneo Wta di Bad Homburg 2023. Giornata dedicata ai quarti di finale e sarà la nostra Lucia Bronzetti la prima a scendere in campo, alle ore 12:00 contro la russa ma naturalizzata da poco francese Varvara Gracheva, testa di serie numero otto. Nel pomeriggio in campo anche le prime due giocatrici del seeding, ovvero Iga Swiatek e Liudmila Samsonova.

CENTRE COURT

Ore 12:00 – Bronzetti vs (8) Gracheva

a seguire – Masarova vs Navarro

Non prima delle 16:30 – (1) Swiatek vs Fernandez o (9) Blinkova

a seguire – Siniakova vs (2) Samsonova