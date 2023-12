Wta Angers 2023, Elisabetta Cocciaretto vince in rimonta: è ai quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto si qualifica per i quarti di finale dell’“Open Angers Arena Loire”, torneo WTA 125 dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sul veloce indoor della città della Loira, in Francia. La 22enne tennista marchigiana, n.48 WTA e prima favorita del seeding, dopo il sofferto successo all’esordio su Susan Bandecchi, ha battuto al secondo turno l’altra svizzera Celine Naef, n.139 del ranking, con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-1. Per un posto in semifinale l’azzurra sfiderà la francese Chloe Paquet.