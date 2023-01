Wta Adelaide 1 2023: Ostapenko travolge Pliskova, Kontaveit si arrende a una super Zheng

Sei i match andati in scena nella giornata odierna di martedì 3 gennaio e validi per il Wta 500 di Adelaide 1 2023. Si è delineato dunque il quadro del secondo turno in Australia e una delle assenze principali è quella di Anett Kontaveit. La giocatrice estone, accreditata della testa di serie numero sei, è stata sconfitta dalla talentuosa Qinwen Zheng con il punteggio di 1-6 6-4 6-7. Gran prestazione della giovane cinese, che ha impiegato due ore e mezza per conquistare la quinta vittoria negli ultimi sei incontri contro Top 20, annullando anche un match point nel tie-break decisivo. L’altro big match di giornata, che metteva di fronte Jelena Ostapenko e Karolina Pliskova, ha invece deluso le aspettative. La giocatrice lettone ha infatti prevalso con un sonoro 6-1 6-3, eliminando la sua avversaria in appena 67 minuti di gioco. Nei restanti match di giornata, avanti Azarenka e Vondrousova; bene anche Cirstea e Liu.