Wrestilng: morta a 38 anni la superstar Jay Briscoe in un incidente stradale

Lutto nel mondo del wrestling: a causa di un incedente stradale, è morto a 38 la superstar Jay Briscoe, all’anagrafe Jamin Pugh. Come riportato da Sports Illustrated, l’atleta ha perso la vita in un incidente stradale a Laurel, nel Delaware, ma i dettagli non sono stati confermati. La polizia ha in programma di rilasciare ulteriori informazioni sull’incidente avvenuto la notte di martedì.

Sui social, oltre i tanti colleghi, anche diversi dirigenti di diverse compagnie hanno commentato l’accaduro. Tony Khan, l’amministratore delegato della AEW, ha confermato il decesso di Briscoe. “Purtroppo, Jamin Pugh è morto. Conosciuto dai fan come Jay Briscoe, è stato una star della ROH per oltre 20 anni. Dal primo show fino ad oggi, Jay e suo fratello Mark hanno dominato la ROH, regnando come campioni fino ad oggi”. E ancora, la leggenda ed ora direttore operativo della WWE, Triple H, al secolo Paul Levesque ha parlato di Briscoe come un “artista incredibile che ha creato un profondo legame con i fan del wrestling in tutto il mondo. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Jay Briscoe”.