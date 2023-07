Wimbledon, perché c’è il coprifuoco alle ore 23? Il motivo

Uno degli aspetti che caratterizza lo storico torneo di Wimbledon è il coprifuoco alle 23:00 ore locali. Come accaduto ad esempio in occasione del match di secondo turno tra Andy Murray e Stefanos Tsitsipas, la sfida viene interrotta alle 23 o qualche minuto prima per un motivo ben preciso. A rivelarlo è stato proprio il torneo, che da quando ha inaugurato il tetto, permettendo dunque che i match si prolunghino fino a tarda serata, ha dovuto trovare un compromesso con i residenti nelle zone limitrofe. Il coprifuoco alle 23:00 dunque, serve proprio a “bilanciare la considerazione dei residenti locali con la portata di un evento internazionale di tennis che si svolge in un’area residenziale“. Inoltre, è anche una misura dovuta a una priorità come la “connettività dei trasporti e del portare a casa gli spettatori in sicurezza“.