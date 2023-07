Wimbledon 2023, Sinner: “Giocare su questo campo speciale vuol dire tanto per me, sono in forma”

“Per me vuol dire tantissimo giocare su questo campo così speciale. Mi piace tanto giocare a Londra, ho ricordi bellissimi dell’edizione dello scorso anno”. Queste le parole, a caldo, di Jannik Sinner poco dopo la netta vittoria contro Juan Manuel Cerundolo nel match di primo turno di Wimbledon 2023 conclusosi con lo score finale di 6-2 6-2 6-2. “Abbiamo lavorato tantissimo per essere nella posizione in cui mi trovo – ha proseguito il numero uno d’Italia – Mi è dispiaciuto essermi ritirato dal torneo precedente (Halle ndr), ma ora sono tornato in forma. Il primo turno non è mai semplice e sono molto contento per come ho giocato. Spero di mostrare del buon tennis anche al prossimo turno”, ha concluso.