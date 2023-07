Wimbledon 2023, Santopadre: “Berrettini ha fatto un ottimo torneo, non ce l’aspettavamo”

Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini, ha parlato all’Adnkronos dopo la sconfitta dell’azzurro agli ottavi di finale di Wimbledon 2023 contro Carlos Alcaraz: “Matteo era reduce da un momento difficile ma ha fatto un ottimo torneo, siamo felici. Non è mai facile giocare uno slam quando ti mancano partite sulle gambe. Lui però è stato bravissimo e devo dire che non ce l’aspettavamo. Se l’abbiamo ritrovato? A mio avviso non l’abbiamo mai perso: ha solo avuto qualche momento di difficoltà“. Santopadre ha poi aggiunto: “Adesso bisogna continuare a lavorare con tenacia e costanza. La sua performance dal punto di vista fisico è stata all’altezza. La sconfitta non è arrivata per un calo fisico. Quando non giochi per molto tempo c’è la grande incognita di come andrà una volta tornato in campo, ma lui ha recuperato fiducia“.