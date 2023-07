Wimbledon 2023, le quote di Sinner-Safiullin: nettamente favorito Jannik, l’impresa del russo paga 5.60

Jannik Sinner partirà nettamente favorito secondo i bookmakers nel match di quarti di finale di Wimbledon 2023 contro Roman Safiullin. Non potrebbe essere altrimenti visto che si affrontano il numero 8 e il numero 92 del mondo, un giocatore che lo scorso anno è andato un set dalla vittoria contro Djokovic e un debuttante a Wimbledon, ma anche un pluri quarto finalista slam e un giocatore che non era mai andato oltre il secondo turno. Ciò non vuol dire che Sinner abbia già vinto, anzi come dimostrano gli avversari sconfitti da Safiullin (Bautista Agut e Shapovalov, tra gli altri) non sarà una passeggiata. Anche l’unico precedente (Atp Cup 2022) sorride però a Jannik.

Quote alla mano, una vittoria di Sinner paga 1.15 mentre l’impresa del russo è quotata 5.50-5.60. Un successo di Jannik per 3-0 viene quotato tra l’1.80 e il 2.20, mentre l’over 32.5 game 1.59. Infine, il risultato più probabile per il primo set è il 6-3 (3.95) seguito dal 6-4 (4.10).