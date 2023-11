Weah esce sconfitto dalle elezioni da Presidente della Liberia: vince Joseph Boakai

George Weah abdica da Presidente della Liberia. Nelle elezioni terminate nelle ore precedenti, l’ex goleador del Milan ha dovuto cedere il passo a Joseph Boakai, suo sfidante, che ha avuto consensi maggiori in tutta la Liberia.

Una sconfitta arrivata con il distacco di più di un punto percentuale che comunque non ha fatto perdere la calma a Weah, che ha rilasciato queste parole all’Equipe: “I risultati annunciati questa sera, anche se non sono definitivi, indicano che il signor Boakai ha un vantaggio che non possiamo recuperare. È il momento dell’eleganza nella sconfitta. Il popolo liberiano ha parlato e la sua scelta sarà onorata e rispettata“.