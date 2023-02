Wanda Nara: “Icardi è mio marito, speriamo di durare per tutta la vita”

“Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita”. Lo ha detto Wanda Nara, in un’anteprima della puntata di “Belve” che andrà in onda martedì 21 febbraio su Rai 2. La showgirl argentina ha parlato del rapporto con Mauro Icardi e delle voci che l’hanno vista vicina all’ex Inter Keita Balde nello scorso mese: “A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna”.