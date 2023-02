Eintracht Francoforte-Napoli, Spalletti in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Eintracht Francoforte-Napoli, match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. I partenopei tornano in campo per continuare al meglio lo splendido percorso europeo. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi, lunedì 20 febbraio, a partire dalle ore 18:45. La conferenza stampa potrà essere seguita su Sky Sport 24, su Dazn e su Radio Kiss Kiss. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’evento.

SEGUI IL LIVE