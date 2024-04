Volley, Superlega Playoff quinto posto: Verona piega Modena in tre set

Verona ha la meglio su Modena per 3-0 nel match valido per il quarto turno di playoff quinto posto. I padroni di casa ottengono i primi due set su distanza, vincendo prima 25-15 e poi 25-18. Verona non perde costanza e approfitta degli errori di una Modena in difficoltà. Nell’ultimo parziale, i modenesi accorciano le distanze, ma perdono per 25-22. I vincitori sono ora in testa al girone, con Piacenza che deve però ancora sfidare Padova e potrebbe dunque tornare in testa. Per Modena, invece, si spegne il sogno europeo ed è al momento ultima a due punti.