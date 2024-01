Volley, Superlega: Piacenza batte Milano in cinque set

Nella serata del 6 gennaio vanno in scena due partite valide per la Superlega di Volley maschile: Piacenza-Milano e Lube-Padova. Quest’ultima si chiude in tre set, con la vittoria dei padroni di casa, mentre la prima sfida si trascina fino al quinto parziale e si conclude con la vittoria di Piacenza.

La partita tra Piacenza e Milano si rivela fin da subito intensa. I padroni di casa conquistano un iniziale vantaggio, ma i milanesi non impiegano molto a diventare una reale minaccia e a sorpassare. Sul finale, però, i piacentini trovano il controsorpasso e concludono da vincitori il parziale, finito 25-23. Nel secondo parziale, la musica è la stessa e il gioco si dimostra equilibrato. A spuntarla questa volta è però Milano, che nelle battute finali riesce a dare lo strappo e allunga vincendo 21-25. Il vento cambia direzione durante il terzo set, con Milano che conquista il vantaggio e prende il largo, lasciando Piacenza in un inseguimento senza lieto fine. La squadra in trasferta conclude da vincitrice il parziale per 19-25. Nel set numero quattro, i ruoli si invertono. E’ Piacenza a prendere il largo e trovare una vittoria veloce per 25-19, lasciando i milanesi ad inseguire a distanza. Tutto si decide con il quinto e ultimo set, dove Milano conquista inizialmente il vantaggio, ma poi Piacenza mette a punto il sorpasso. Dopo cinque set e due ore di gioco, i piacentini vincono il parziale 15-13 e conquistano il successo.

In contemporanea, va in scena la gara tra Lube e Padova, finita 3-0. La formazione di casa sale in cattedra già dal primo set, che vince 25-19 dopo aver costruito un ampio vantaggio. Nel secondo parziale, i padovani si fanno più tenaci per una prima parte di gioco, ma poi perdono terreno sugli avversari, che conquistano anche il secondo set per 25-17. La partita termina con un terzo e ultimo parziale, in cui i padovani sembrano entrare in partita, ma non riuscire a fermare gli avversari. La Lube conquista così la vittoria in tre set, vincendo l’ultimo 25-23.