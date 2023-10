Volley, Serie A1 Femminile 2023/2024: Cuneo trionfa al tie-break e sbanca Bergamo

Nell’anticipo della quarta giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley, la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo ha superato al tie-break il Volley Bergamo 1991. 2-3 (20-25, 25-17, 25-19, 22-25, 14-16) il punteggio del Pala Facchetti di Bergamo, dove la squadra di Massimo Bellano è riuscita a riscattare la sconfitta interna contro Vallefoglia e conquistare punti importanti. Sconfitte le rossoblù di Matteo Solforati, che dopo la netta sconfitta incassata sul campo di Firenze non sono riuscite a tornare al successo davanti al proprio pubblico per rilanciarsi in classifica. Non mancano però i rimpianti visto che Bergamo si è trovato avanti di due lunghezze nella quarta frazione e sul +1 anche nel tie-break. Ad avere la meglio, contro pronostico, è stata invece la squadra ospite, che festeggia una prestigiosa vittoria e guarda con ottimismo al prosieguo della stagione.

