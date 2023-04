Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Perugia retrocede insieme a Macerata

Volge al termine la regular season della Serie A1 femminile di volley, con Conegliano che sarà la prima testa di serie ai playoffs dopo le 25 vittorie su 26 partite disputate. Haak e compagne conquistano anche l’ultimo impegno, per tre set a zero contro Perugia, che condannata alla retrocessione insieme a Macerata, che in una partita senza troppi stimoli cede anche lei tre set a zero contro Vallefoglia. La Vero Volley anche vince in tre set contro Busto Arsizio, ma non basta per agguantare il secondo posto, dto che Scandicci si salva al tie-break contro Firenze.

20.30 Bartoccini Fortinfissi Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 15-25, 20-25)

20.30 E-Work Busto Arsizio-Vero Volley Milano 0-3 (22-25, 11-25, 19-25)

20.30 Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25, 14-25, 25-20, 26-24, 7-15)

20.30 Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (20-25, 21-25, 25-20, 23-25)

20.30 Igor Gorgonzola Novara-Cuneo Granda S. Bernardo 3-1 (21-25, 25-19, 25-21, 25-17)

20.30 Cbf Balducci Hr Macerata-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 0-3 (22-25, 24-26, 17-25)

20.30 Volley Bergamo 1991-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (26-24, 26-24, 18-25, 25-17)