Volley, Ngapeth: “Modena mi ha nascosto un infortunio”. La replica del club: “Accuse prive di fondamento”

In un’intervista concessa ad un portale francese, Earvin Ngapeth ha duramente attaccato il Modena Volley, club nel quale ha militato fino a pochi mesi fa prima di trasferirsi ad Ankara (Turchia), all’Hlkbank. Il pallavolista francese, più precisamente, ha accusato Modena di avergli nascosto una lesione nel tendine del ginocchio: “Ho effettuato degli esami approfonditi, ma mi è stato detto che non avevo nulla. Il ginocchio però mi fa ancora male e, in seguito a ulteriori esami, è emersa una lesione. Stento a credere che lo staff medico non se ne fosse accorto. Penso che non me l’abbiano voluto dire vista l’impossibilità di fare turnover“.

Non è tardata ad arrivare la replica del Modena Volley, che tramite un comunicato ufficiale ha detto: “Le accuse lanciate dal giocatore risultano totalmente prive di fondamento, tanto più considerando che il nostro reparto medico e fisioterapico è unanimemente riconosciuto come uno dei migliori in Italia. Entrando nel merito delle gravissime accuse di Ngapeth, sottolineiamo come quest’ultimo sia stato sempre tempestivamente ed esaustivamente informato delle proprie condizioni fisiche e delle problematiche che si sono presentate. Un attacco simile ci risulta pertanto stridente con la realtà dei fatti“.