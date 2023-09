Curling, Ryan Fry il nuovo team coach della nazionale azzurra maschile

Cambia lo staff tecnico delle nazionali azzurre di curling. La Nazionale maschile sarà guidata dal nuovo team coach, il canadese Ryan Fry, classe ’78, oro olimpico a Sochi 2014 e vice campione del Mondo nel 2013. “Il curling è stato una parte importante della mia vita e ho raggiunto grandi traguardi grazie alle tante sfide sostenute nel corso della mia carriera – le prime parole di Fry -. Mi ritengo estremamente fortunato per avere l’opportunità di portare la mia esperienza e le mie conoscenze a supporto della FISG. La squadra punta a un livello di assoluta eccellenza e sono entusiasta di poter contribuire in questo percorso che guarda con ambizione alle prossime Olimpiadi in casa“. La sua prima apparizione sarà all’AMJ CampbellShorty Jenkins Classic. La squadra maschile – formata da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – si trova già in Canada.

Al femminile, Violetta Caldart sarà invece d’ora in avanti supportata da Marco Mariani alla guida della Nazionale con il tecnico cortinese che conserverà anche il ruolo di coach delle Nazionali giovanili. Non cambia invece il direttore tecnico: Claudio Pescia è stato confermato e continuerà a coordinare e promuovere lo sviluppo a medio e lungo termine dell’intero settore. “Come già avvenuto in altri settori, operiamo una riorganizzazione interna per supportare il lavoro quotidiano delle nostre Nazionali e rispondere alle esigenze di un movimento in crescita e con grandi obiettivi. La qualità e la profondità degli staff tecnici sono una prerogativa fondamentale per confermarsi tra le nazioni di vertice e garantire uno sviluppo costante e lungimirante della disciplina. Con questo assetto aggiungiamo esperienza, competenza e una dimensione ancora più internazionale ad uno staff che era già eccellente: siamo davvero soddisfatti”, le parole di Andrea Gios, Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.