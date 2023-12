Volley, Mondiale per Club: Perugia batte Halkbank e vola in finale

Perugia ha la meglio su Halkbank per 3-0, accedendo così alla finale del Mondiale per Club. La squadra italiana domina i primi due set, per poi combattere duramente nel terzo parziale e ottenere la vittoria sul finale, contro un Halkbank combattivo. Ora i perugini dovranno sfidare la vincitrice ta Minas e Suntory Sunbirds.

Perugia si presenta in campo decisa e sale in cattedra per il primo set della semifinale. La formazione turca non riesce ad entrare in partita, con gli italiani che mettono a terra un pallone dopo l’altro. Il parziale numero uno termina dunque 25-14. Nel secondo set, il copione è simile a quello del primo. Perugia si dimostra una squadra decisa e aggressiva, con Halkbank che le tiene testa solo per i primi punti del parziale. Sul finale, i perugini danno lo strappo e conquistano il set in 25-16. Nel terzo set, la squadra turca scende in campo con più decisione e riesce ad ottenere il vantaggio. Perugia però ha la necessità di conquistare il set, per vincere e staccare il pass per la finale. Le due sfidanti combattono per ogni punto, sino ad arrivare sul 30-29, quando Perugia mette la palla a terra, vince e accede alla finale del Mondiale.