Volley maschile, Superlega Playoff quinto posto: Civitanova piega Modena in quattro set

Civitanova vince 3-1 contro Modena. Nel palazzetto di Civitanova va in scena l’incontro valido per la prima giornata del girone dei Playoff quinto posto del campionato di Superlega. Questa fase di campionato ha in palio il pass per il Challenge Cup 2024/25 e sia i padroni di casa che i canarini oggi ospiti, vogliono dare tutto il possibile sul campo per vincere. La Lube ottiene i primi due set, mentre è Modena a vincere il terzo. Il quarto parziale va poi in mano a Civitanova, che vince così la partita.

Nel primo set, è Modena ad iniziare in modo migliore tra le due formazioni. La fase centrale però vede Civitanova avvicinarsi e poi sorpassare, prendendo il largo. I modenesi sembra perdere qualcosa, commettendo diversi errori. La Lube resta in vantaggio fino al termine e firma il set sul 25-20. Nel secondo parziale, Civitanova continua il trend positivo, mentre non si risolvono le difficoltà degli ospiti. Modena fatica in fase di attacco, mentre la Lube si dimostra più solida lì che in difesa. Per la compagine di casa, è Nikolov l’uomo chiave in questa fase di match. Anche il secondo set va nelle mani di Civitanova, che vince 25-19. Nel terzo set, il vento cambia direzione. Modena conquista il vantaggio e poi prende il largo, con Sanguinetti che mette a terra tre ace consecutivi. Blengini tenta di riportare la concentrazione tra i suoi, ma senza successo. Civitanova crolla sotto la forza di Modena e termina il parziale con una percentuale di attacco negativa. I canarini terminano da vincitori il set per uno schiacciante 25-10. Il via del set numero quattro vede Civitanova ritrovare il ritmo perso fino a poco prima. Modena si dimostra una formazione agguerrita, ma nell’ultima fase perde brillantezza. La Lube dunque va a vincere il quarto set per 25-22 e ottiene la vittoria della partita.