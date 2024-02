Volley maschile, Champions League: Trento batte Berlino 3-0 e accede alle semifinali

Trento vince su Berlino per 3-0 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La formazione italiana, che già in terra tedesca si era imposta per 3-0, stacca il pass di accesso alla prossima fase, quella delle semifinali, dove troverà Civitanova per un derby italiano alla ricerca della finale. I trentini hanno vinto rispettivamente i tre set per 25-19, 25-20 e 25-22.

Trento si impone nel primo set, prendendo il largo in breve tempo e lasciando la compagine tedesca ad inseguire. La squadra di casa riesce quindi a vincere il primo parziale di gioco per 25-19. Nel secondo set, il copione della partita è lo simile a quello del precedente. Trento conquista il vantaggio iniziale, costruendo un ampio margine. Sul finale del parziale, Berlino riesce a riavvicinarsi, ma non abbastanza per fermare i trentini. Gli italiani vincono questo set per 25-20. Il terzo set vede invece Berlino più agguerrita, capace di mettere in difficoltà Trento. Il set procede punto a punto per la prima metà, con Trento che poi riesce a passare in vantaggio e a dare lo strappo finale. Gli italiani vincono il set 25-22, trovando il successo per 3-0. I trentini accedono così alla semifinale.