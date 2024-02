Volley maschile, Champions League: Civitanova vince su Ankara e vola in semifinale

Civitanova incontra nel proprio palazzetto Ankara, in un match valido per il ritorno di quarti di finale di Champions League. L’andata aveva visto gli italiani trionfare per 3-1, stesso risultato ottenuto questa sera. Civitanova stacca così il pass di accesso alle semifinali.

Il primo set della partita è combattuto, con le due squadre che si sorpassano e contro sorpassano. Sul finale, però, è Civitanova ad avere la meglio e a conquistare il primo parziale per 25-23. Il secondo set vede la riscossa di Ankara, che prosegue il trend positivo già dimostrato nella prima parte di gioco. La squadra di casa subisce i continui attacchi e pare perdere temporaneamente le forze. Il parziale va ad Ankara per 25-20. Civitanova supera le proprie difficoltà nel parziale successivo, dove aumenta il ritmo di gioco, lasciando gli avversari all’inseguimento. Arriva dunque una vittoria su distanza per gli italiani, che vincono per 25-15. Il quarto set vede poi Ankara tornare in partita, con un parziale molto equilibrato e combattuto. Sul finale i turchi pareggiano e passano in vantaggio, ma Civitanova riprende le redini del match e vince 25-23, accedendo alle semifinali.